Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: tierische Vatertagswanderung mit Polizeibegleitung

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Heidelberg (ots)

Eventuell vom Vatertag inspiriert, nahmen am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 07:30 Uhr zwei Kühe reißaus und marschierten im Beriech zwischen Sandhausen und Oftersheim durch die Flora und Fauna des Gewann Feilheck. Da nicht auszuschließen war, dass die beiden Huftiere ihren Weg auch über die nicht unweit entfernte Autobahn fortsetzen, schulten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Heidelberg-Süd um und versuchten sich als Kuhhirten. Nach einem kleinen Fußmarsch und Ermittlungen zu dem Besitzer der Tiere, konnten die Tiere wohlbehalten wieder in ihre umzäunte Weide verbracht werden. Ob die heutigen Vatertags-Wanderungen genauso gut verlaufen bleibt abzuwarten.

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