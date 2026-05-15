Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichhartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kreisstraße 4188 nach Unfall in beide Richtungen gesperrt - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell sind Polizei und Rettungskräfte auf der K 4188 zwischen Reichhartshausen und der Zufahrt zur Bundesstraße 292 wegen eines Verkehrsunfalles im Einsatz.

Nähere Informationen zum Unfallhergang, den Beteiligten und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kreisstraße 4188 ist aufgrund der Unfallaufnahme dort aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich großflächig zu umfahren.

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