Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Aufbruch von Automaten, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Montag (11.05.) auf Dienstag (12.05.) haben bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Bezahlautomaten für die öffentliche Toilettennutzung an der Straße Schüttenwall aufgebrochen.

Ein Zeuge entdeckte die Beschädigungen gegen 04.45 Uhr am Dienstagmorgen und verständigte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Angaben zur Höhe der erbeuteten Summe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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