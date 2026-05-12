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Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einliegerwohnung, Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (10.05.) im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr in eine Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses an der Mesumer Straße eingebrochen. Das Wohnhaus befindet sich im nord-östlichen Bereich Neuenkirchens, in der Nähe der Straße Vinnhagen.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam durch ein Wohnzimmerfenster in das Gebäude ein. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und Schubladen.

Ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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