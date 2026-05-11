Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Eigentümer gesucht

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Steinfurt (ots)

Nach einem Diebstahl am Mittwoch (06.05.) sucht die Polizei den Eigentümer eines Fahrrads. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Polizei das Fahrrad im Rahmen der Fahndung auffinden und anschließend sicherstellen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke CUBE in den Farben Schwarz, Grau und Grün. Trotz intensiver Ermittlungen konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet deshalb den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich bei der Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer: 02551/15-4115 zu melden.

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