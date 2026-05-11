Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (08.05.) im Zeitraum von 07.20 bis 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Merskamp im westlichen Stadtgebiet von Wettringen eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über die Terassentür Zutritt zum Gebäude.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schubladen. Die Täter entwendeten nach jetzigem Erkenntnisstand einen dreistelligen Geldbetrag und eine Handtasche von unbekanntem Wert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

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