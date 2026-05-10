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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Tödlicher Verkehrsunfall auf der B54, Zwei Rettungshubschrauber eingesetzt

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (10.05.) hat sich um kurz vor 16.00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Sonnenschein und Metelen ereignet.

Ein 64- jähriger Mann aus Ochtrup ist ersten Erkenntnissen zufolge mit zwei weiteren Mitfahrerinnen (90 und 58 Jahre alte Frauen, ebenfalls aus Ochtrup) in seinem VW auf der B54 in Richtung Gronau gefahren.

Zeitgleich ist ein 52-jähriger Meppener (Landkreis Emsland) ebenfalls in einem VW in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß. Bei der Kollision sind der 64- Jährige und der 52- Jährige tödlich verletzt worden.

Die beiden Ochtruperinnen sind mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam und ein Sachverständiger waren zur Unfallaufnahme im Einsatz.

Die B54 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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