Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Gartenhütte, Fahrrad entwendet

Recke (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Gartenhütte in der Straße Stichlinge in Recke, angrenzend an die Straße Falkenweg, eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich im Zeitraum von Mittwoch (06.05.), 20:30 Uhr und Donnerstag (07.05.), 06:20 Uhr gewaltsam Zugang zur Gartenhütte und entwendeten aus dieser ein schwarzes E-Bike der Marke Kenevo.

Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

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