Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einschleusen von Ausländern: Bundespolizei ermittelt

Altenheim (ots)

Am 25. April 2026 wurde ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Fahrer eines PKW im Rahmen einer Kontrollstelle der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass seine Begleitperson, ein 51-jähriger ivorischer Staatsangehöriger, keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. Der Fahrer gab an, dass der Begleiter ihm lediglich bei einem Umzug nach Deutschland helfen sollte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde jedoch Reisegepäck festgestellt, das dem Beifahrer zugeordnet werden konnte und das auf einen längeren Aufenthalt hindeutete. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Dem ivorischen Staatsangehörigen wurde die Einreise nach Deutschland verweigert. Gegen den 45-jährigen Fahrer wird nun wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.

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