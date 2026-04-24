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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung: Totalgefälschte Identitätskarte sichergestellt

Offenburg (ots)

Am 23. April 2024 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen afghanischen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der 33-Jährige händigte den Beamten einen deutschen Aufenthaltstitel sowie eine afghanische Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei der afghanischen Identitätskarte um eine Totalfälschung handelte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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