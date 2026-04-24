Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Urkundenfälschung: Totalgefälschte Identitätskarte sichergestellt
Offenburg (ots)
Am 23. April 2024 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen afghanischen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der 33-Jährige händigte den Beamten einen deutschen Aufenthaltstitel sowie eine afghanische Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei der afghanischen Identitätskarte um eine Totalfälschung handelte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.
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