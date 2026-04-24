BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl (ots) - Am Mittwochabend (22.04.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 38-Jährigen am Bahnhofsvorplatz in Kehl. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und gab an, zu Fuß über die Trambrücke eingereist zu sein. Er begleitete die Beamten zur Klärung seiner Identität zur Dienststelle. Der Abgleich seiner Daten ergab, dass der eritreische Staatsbürger bereits am selben Tag versucht ...

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