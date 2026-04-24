Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Am 23. April 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei eine deutsche Staatsangehörige am Bahnhof in Kehl fest. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass gegen die 38-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Diebstahlsdelikte, darunter auch gewerbsmäßiger Diebstahl, vorlag. Die Frau wurde am 24. April 2026 dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzuganstalt gebracht.
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