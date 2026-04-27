Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Am 24. April 2026 wurde ein spanischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der 40-Jährige war von Mallorca nach Deutschland gereist. Bei seiner Ankunft wurde er von den Beamten überprüft. Dabei stellten sie einen Haftbefehl wegen Betruges fest. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine 30-tägige Haftstrafe.

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