Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstahl aus Wohnung, falsche Spendensammler

Laer (ots)

Eine Frau aus Laer ist am Donnerstag (07.05.) im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr Opfer eines Diebstahls durch falsche Spendensammler geworden.

Eine bislang unbekannte Frau klingelte an der Haustür und gab vor, Spenden zu sammeln. Die Frau ließ die unbekannte Person in die Wohnung, um einen Zettel für die Spende zu unterschreiben.

Erst nachdem die unbekannte Person die Wohnung verlassen hatte, stellt die Frau fest, dass Bargeld im dreistelligen Bereich, eine Goldarmbanduhr sowie drei hochwertige Ringe entwendet wurden. Nach derzeitigen Ermittlungen beläuft sich die Schadenshöhe auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

Die weibliche Person soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß gewesen sein. Sie hatte ihre dunklen Haare zu einem Dutt gebunden und trug eine blaue Stoffjacke. Sie hatte eine kleine schwarze Handtasche mit Reißverschluss bei sich. Sie sprach kein Deutsch.

Wer Hinweise zu den angeblichen Spendensammlern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal vor dieser Masche.

Wichtige Tipps zu Betrügereien an der Haustür:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung.

- Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus.

- Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat.

- Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben.

- Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe.

- Wenn Sie vermuten, von einem Betrüger aufgesucht geworden zu sein, verständigen Sie die Polizei.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

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