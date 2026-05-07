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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer gesucht, Fahrrad sichergestellt

POL-ST: Rheine, Eigentümer gesucht, Fahrrad sichergestellt
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Rheine (ots)

Nach einem Diebstahl im April hat die Polizei im Rahmen einer Fahndung ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt. Der Eigentümer ist unbekannt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Kettler in der Farbe schwarz. Trotz intensiver Ermittlungen konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet deshalb den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich bei der Polizei Rheine zu melden: Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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