Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Dienstag (05.05.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (06.05.), 13.15 Uhr haben unbekannte Täter in Steinfurt vier Kupferrohre entwendet. Die Rohre waren an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße Dörper Feldweg, in der Nähe der Pater-Delp-Straße, angebracht.

Auf unbekannte Art und Weise bauten die Täter die Kupferrohre in unterschiedlichen Längen ab. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach jetzigen Erkenntnissen auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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