Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger, Radfahrerin schwer verletzt

Mettingen (ots)

Am Mittwochabend (06.05.) gegen 23.20 Uhr ist es auf der Ibbenbürener Straße in Höhe der Hausnummer 12 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 63-jährige Mettingerin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entlang der Ibbenbürener Straße stadtauswärts. Gleichzeitig stand ein 21 Jahre alter Mann auf dem Gehweg neben dem Radweg. Er wollte die Ibbenbürener Straße überqueren. Als die Mettingerin neben dem Fußgänger herfuhr, geriet sie aus bislang ungeklärter gegen den stehenden Fußgänger und stürzte. Bei dem Sturz verletzte die 63-Jährige sich schwer. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand ein geringer Sachschaden.

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