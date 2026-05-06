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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (05.05.) im Zeitraum von 07.40 bis 13.45 Uhr in ein Einfamilienhaus, welches an der Straße Eschendorfer Aue in Richtung der Straße Starenweg liegt und an einen Fuß- und Fahrradweg grenzt, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen über eine Terassentür Zugang zu dem Haus. Im Wohnhaus wurden unter anderem diverse Räume und Schränke durchsucht.

Ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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