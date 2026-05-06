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Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Betrug durch falsche Polizeibeamte

Laer (ots)

Am Dienstag (05.05.) ist es in Laer zu einem Betrug gekommen. Ein Mann aus Laer bekam einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Täter gab am Telefon an, dass der Vater des Angerufenen einen Unfall verursacht habe, wodurch ein Kind tödlich verletzt worden sei.

Um den Vater vor dem Gefängnis zu bewahren, wurde eine Kaution gefordert. Der Mann kam der Aufforderung nach. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor dieser Masche. Die Kriminellen sind sehr geschickt und verwickeln ihre Opfer in lange Telefonate. Sie üben emotionalen Druck aus, so dass die Opfer schließlich keinen anderen Ausweg sehen.

Wichtig ist, dass die Masche bekannt gemacht wird - unter Freunden, Bekannten und Verwandten.

   Beachten Sie deshalb folgende Tipps und geben diese auch an 
Angehörige weiter:
   - Bei unbekannten Anrufern - seien diese auch noch so 
     vertrauenswürdig - einfach auflegen. Besonders, wenn es zu 
     Geldforderungen kommt.
   - Polizei oder Staatsanwaltschaft fordern niemals dazu auf, Geld 
     oder Wertgegenstände auszuhändigen.
   - Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben.
   - Im Zweifelsfall Angehörige informieren und die Polizei rufen - 
     unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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