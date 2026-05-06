Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus PKW, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (05.05.), 15.30 Uhr und Mittwoch (06.05), 05.20 Uhr aus dem Motorraum eines Seat Ibiza eine Autobatterie entwendet.

Der 43-jährige Mann aus Steinfurt stellte sein Fahrzeug in dem genannten Zeitraum auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs an der Bahnhofstraße in Steinfurt, angrenzend an ein Gebüsch, ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die unbekannten Täter die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und die Motorhaube geöffnet. Sie entwendeten dann aus dem Motorraum eine Autobatterie. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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