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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl gescheitert: Zeugen gesucht

Iserlohn (ots)

Eine 41-Jährige hatte gestern gegen 16.55 Uhr auf einmal fremde Hände in ihrem Auto. Sie saß am Bahnhofsplatz in ihrem Fahrzeug, als plötzlich die Tür geöffnet wurde. Offenbar wollte jemand ihre auf dem Sitz liegende Bauchtasche stehlen, was jedoch misslang. Die Dame rief lautstark nach der Polizei, die später eintraf und nun Zeugen sucht. Der vermeintliche Taschengreifer wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er war mit Mütze, Brille und schwarzer Sportkleidung bekleidet. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes. Dieser trug ebenso Sportkleidung, zudem hatte er kurze, lockige Haare und einen Bart. Die Männer seien Richtung Fritz-Kühn-Platz davongelaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0237191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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