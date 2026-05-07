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Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter, Täter erbeuten fünfstellige Summe

Recke (ots)

Eine Frau aus Recke ist am Dienstag (05.05.) Opfer eines Betrugs durch falsche Bankmitarbeiter geworden. Die Frau erhielt einen Anruf, der angeblich von einem Mitarbeiter ihrer Hausbank stammte. In dem Gespräch sollten etwaige Abbuchungen geklärt und auf Richtigkeit überprüft werden.

Die Frau wurde angewiesen, eine App herunterzuladen, sodass die unbekannten Täter Zugriff auf das Bankkonto haben. Weiterhin wurden sämtliche Bankdaten inklusive der PIN erfragt. Die Frau stellte nach dem Gespräch fest, dass von ihrem Konto vier Überweisungen stattgefunden haben, deren Gesamtbetrag in einem hohen fünfstelligen Bereich liegt. Eine Abbuchung konnte rückgängig gemacht werden. Ob weitere Transaktionen rückgängig gemacht werden können, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Bank wurde informiert und sämtliche Konten wurden gesperrt.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie unbekannten Personen niemals Zugriff auf Ihren PC. Klicken Sie auch keine zugesandten Links von Personen an, die sie persönlich nicht kennen. Geben Sie niemals Kontodaten preis, weder am Telefon noch über den PC oder über Ihr Handy. Beenden Sie Gespräche, die Ihnen komisch vorkommen und informieren Sie sich am besten immer persönlich unter der Ihnen bekannten Telefonnummer bei Ihrem Kreditinstitut.

Weitere Infos zu dieser und anderer Betrugsmaschen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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