Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Fahrer entfernte sich

Wettringen (ots)

Am Freitag (01.05.) ist es um 15.10 Uhr auf der Händelstraße in Wettringen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen, wobei sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zum 1. Mai waren in Wettringen zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene mit Bollerwagen unterwegs. Auch der unbekannte Fahrer eines grünen Aufsitzrasenmähers samt Anhänger und Aufbau, von einer Höhe von etwa zwei Metern, befand sich auf der oben genannten Straße. Zwei männliche Personen, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Wettringen, standen auf dem Dach des Aufbaus.

Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer des Aufsitzrasenmähers seine Geschwindigkeit kurzzeitig reduzieren. Beim wieder Anfahren verloren die beiden Männer auf dem Dach das Gleichgewicht und stürzten von dem Dach auf die Fahrbahn. Durch den Sturz verletzten sich die beiden Männer leicht.

Der 18-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, während sich der 17-Jährige eigenständig in Behandlung begab. Der Fahrer des Aufsitzrasenmähers entfernte sich unerlaubt in unbekannte Richtung vom Unfallort. Der männliche Fahrer soll einen hellen Hut, ein dunkelblaues T-Shirt und eine helle Jeans getragen haben.

Wer Angaben zu dem Unfall und/oder dem unbekannten Fahrer des Aufsitzrasenmähers machen kann, wird gebeten, die Polizeiwache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

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