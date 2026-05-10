Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, B 54

Steinfurt (ots)

Heute Sonntag, (10.05.) um 15.57 Uhr hat sich auf der B54 zwischen den Anschlussstellen Sonnenschein und Metelen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Die Polizei und Rettungskräfte sind mit starken Kräften vor Ort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist eingesetzt.

Die B 54 ist in beide Fahrtrichtungen zur Unfallaufnahme gesperrt. Ein Zeitraum für die Sperrung kann derzeit nicht angegeben werden. Zum Unfallhergang und den Unfallbeteiligten können zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, dies ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

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