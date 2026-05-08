Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Junge fährt mit Fahrrad gegen Fahrzeug

Rheine (ots)

Auf der Kollwitzstraße ist es am Mittwoch (06.05.) gegen 18.40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mann aus Rheine mit seinem silbernen Mercedes SUV die Kollwitzstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße.

In Höhe der Hausnummer 23 fuhr plötzlich ein Kind auf einem Mountainbike aus der Einfahrt und bog nach rechts ab. Dabei kollidierte das Fahrrad mit dem Auto.

Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das Kind auf dem Fahrrad vom Unfallort. Bei der Kollision verletzte sich niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten Auto auf etwa 4000 Euro.

Der Junge wird auf 10 bis 11 Jahre geschätzt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, in den Farben neon-gelb und dunkel-blau. Das Fahrrad könnte Schäden an der linken Seite aufweisen.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder die Hinweise zum flüchtigen Jungen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4212.

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