PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Junge fährt mit Fahrrad gegen Fahrzeug

Rheine (ots)

Auf der Kollwitzstraße ist es am Mittwoch (06.05.) gegen 18.40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mann aus Rheine mit seinem silbernen Mercedes SUV die Kollwitzstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße.

In Höhe der Hausnummer 23 fuhr plötzlich ein Kind auf einem Mountainbike aus der Einfahrt und bog nach rechts ab. Dabei kollidierte das Fahrrad mit dem Auto.

Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das Kind auf dem Fahrrad vom Unfallort. Bei der Kollision verletzte sich niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten Auto auf etwa 4000 Euro.

Der Junge wird auf 10 bis 11 Jahre geschätzt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, in den Farben neon-gelb und dunkel-blau. Das Fahrrad könnte Schäden an der linken Seite aufweisen.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder die Hinweise zum flüchtigen Jungen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4212.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 09:56

    POL-ST: Recke, Einbruch in Gartenhütte, Fahrrad entwendet

    Recke (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Gartenhütte in der Straße Stichlinge in Recke, angrenzend an die Straße Falkenweg, eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich im Zeitraum von Mittwoch (06.05.), 20:30 Uhr und Donnerstag (07.05.), 06:20 Uhr gewaltsam Zugang zur Gartenhütte und entwendeten aus dieser ein schwarzes E-Bike der Marke Kenevo. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 09:50

    POL-ST: Laer, Diebstahl aus Wohnung, falsche Spendensammler

    Laer (ots) - Eine Frau aus Laer ist am Donnerstag (07.05.) im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr Opfer eines Diebstahls durch falsche Spendensammler geworden. Eine bislang unbekannte Frau klingelte an der Haustür und gab vor, Spenden zu sammeln. Die Frau ließ die unbekannte Person in die Wohnung, um einen Zettel für die Spende zu unterschreiben. Erst nachdem die unbekannte Person die Wohnung verlassen hatte, stellt ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:31

    POL-ST: Steinfurt, Baucontainer aufgebrochen, Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Zwischen Mittwoch (06.05.), 17.00 Uhr und Donnerstag (07.05.), 07.00 Uhr haben unbekannte Täter einen Baucontainer an der Ermgard-Von-Solms-Straße in Steinfurt aufgebrochen. Der Baucontainer steht auf einer Baustelle eines Neubaugebiets, angrenzend an die Altenberger Straße und den Piggenweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet. Aus dem Baucontainer wurden dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren