Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall zwischen Traktor und Auto, eine Person schwer verletzt

Greven (ots)

Am Sonntag (10.05.) gegen 11.00 Uhr hat sich auf der Ostbeverner Straße in Höhe der Hausnummer 54 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger war auf der Ostbeverner Straße in Richtung Ostbevern unterwegs. Eine 20-jährige Frau aus Ostbevern fuhr mit ihrem VW dahinter und wollte das Traktorgespann überholen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge, dass der Grevener dabei war, nach links abzubiegen, und kollidierte mit dem Anhänger des Traktors. Das Auto kam im angrenzenden Graben auf der Seite zum Liegen.

Bei der Kollision wurde die Fahrerin des VWs eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin (16 Jahre alt, aus Greven) wurde leicht verletzt. Der Traktorfahrer und sein 8-jähriger Mitfahrer aus Greven blieben unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber und weitere Rettungswagen waren im Einsatz. Zur Unfallaufnahme war die Ostbeverner Straße kurzfristig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 19.500 Euro geschätzt.

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