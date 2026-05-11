Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mülleimerbrand, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Samstag (09.05.) auf Sonntag (10.05.) hat ein Zeuge gegen 00.25 Uhr einen brennenden Mülleimer im Bereich der Lechtestraße / Münsterstraße in Steinfurt gemeldet. Der Zeuge konnte den brennenden Inhalt des Mülleimers noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

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