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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verteilerkasten beschädigt, Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Eine Zeugin hat am Samstagabend (09.05.) gegen 21.00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, den sie nicht zuordnen konnte. Am Sonntagmorgen (10.05.) bemerkten Anwohner dann gegen 09.10 Uhr an der Kattenvenner Straße, nahe der Hausnummer 61, einen beschädigten Stromverteilerkasten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verteilerkasten von bislang unbekannten Tätern auf noch ungeklärte Weise gewaltsam beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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