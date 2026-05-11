POL-ST: Lienen, Verteilerkasten beschädigt, Zeugen gesucht
Lienen (ots)
Eine Zeugin hat am Samstagabend (09.05.) gegen 21.00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, den sie nicht zuordnen konnte. Am Sonntagmorgen (10.05.) bemerkten Anwohner dann gegen 09.10 Uhr an der Kattenvenner Straße, nahe der Hausnummer 61, einen beschädigten Stromverteilerkasten.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verteilerkasten von bislang unbekannten Tätern auf noch ungeklärte Weise gewaltsam beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im vierstelligen Eurobereich geschätzt.
Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.
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Polizei Steinfurt
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