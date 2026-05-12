Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Diebstahl von Verkehrszeichen, Zeugen gesucht

Kreis Steinfurt (ots)

Im April 2026 ist es in mehreren Orten im Kreis Steinfurt, darunter Hopsten, Hörstel, Ibbenbüren, Recke, Saerbeck und Westerkappeln, vermehrt zu Diebstählen von Verkehrszeichen an Kreis- und Landesstraßen gekommen. Unbekannte Täter entwendeten dabei gewaltsam verschiedene Schilder, darunter auch vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 zu melden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Taten nicht nur den Straßenverkehr beeinträchtigen, sondern auch unbeteiligte Dritte erheblich gefährden können.

Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und auf fehlende oder beschädigte Verkehrszeichen zu achten, da ein erhöhtes Risiko für schwere Verkehrsunfälle besteht. Ein fehlendes Verkehrszeichen setzt keine Verkehrsregeln außer Kraft.

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