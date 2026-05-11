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Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen Lkw & Busse, Im Rahmen von Roadpol

Kreis Steinfurt (ots)

In der vergangenen Woche haben sich die Polizeibeamte im gesamten Kreis auf Kontrollen von größeren Fahrzeugen konzentriert. Dabei haben sie im Rahmen der europaweiten Verkehrskontrollaktion insgesamt 37 Lkw und Busse angehalten.

Bei 17 Fahrzeugen war nichts zu beanstanden. Bei den 20 weiteren wurden diverse Verstöße festgestellt und geahndet. Bei acht Lkw wurde die Ladungssicherung bemängelt. Sieben Fahrer waren zu schnell gefahren.

Weitere Ordnungswidrigkeiten wurden wegen Überladung, Verstößen gegen die Gurtpflicht und wegen fehlender Fahrzeugdokumente begangen. Auch wurde gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei Steinfurt führt regelmäßig Kontrollen von Lkw und Bussen durch und ahndet Verstöße konsequent. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten - für die Sicherheit aller.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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