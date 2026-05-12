Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Lagerhalle, Diverse Gegenstände entwendet

Nordwalde (ots)

In der Zeit von Freitag (08.05.), 17.00 Uhr bis Montag (11.05.), 11.00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle, die in der Nähe eines Sportplatzes an der Straße Denkerstiege liegt, eingebrochen.

Die Täter öffneten das Tor der Lagerhalle und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen diverse Gegenstände, darunter zwei Aluminiumtüren. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02572/928-4455.

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