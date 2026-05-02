Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Verkehrsunfall auf der B 239 zwischen Lage und Detmold - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Lageschen Straße (B 239) kam es an der Einmündung zur Westerfeldstraße am Samstagmorgen (02.05.2026) gegen 8.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-jähriger Audi A6-Fahrer aus Lage mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 239 in Richtung Detmold unterwegs. An der Ampel zur Einmündung der Westerfeldstraße überholte dieser mehrere Fahrzeuge, die an der roten Ampel warteten. Im Einmündungsbereich kollidierte der Audi-Fahrer mit einer 62-jährigen Opel-Fahrerin, die sich auf der B 239 in Richtung Lage auf der Linksabbiegespur zur Westerfeldstraße befand. Der Unfallverursacher überfuhr die Sperrfläche und stieß frontal mit der wartenden Opel-Fahrerin zusammen.

Die Feuerwehr befreite Personen aus dem Opel, die durch die Kollision eingeklemmt wurden. Der 19-Jährige sowie drei Insassen im Opel erlitten schwere Verletzungen, der Beifahrer im Opel wurde leicht und die Fahrerin aus Blomberg lebensgefährlich verletzt. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Schwerverletzten in Kliniken zu bringen. Für die Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfall-Team angefordert. Die B 239 ist aktuell zwischen Ellernkrug (aus Richtung Lage) und Orbker Straße (aus Richtung Detmold) voll gesperrt - die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass der Audi A6-Fahrer vor dem Verkehrsunfall möglicherweise an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen sein könnte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise auf seine Fahrweise oder auch andere Fahrzeuge geben können. Auch Personen, die möglicherweise durch den Wagen gefährdet wurden, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 bei der Polizei.

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