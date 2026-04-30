Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (29.04.2026) gegen 08:50 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung An der Windwehe/Evenhausen in Greste drei Männer leicht verletzt. Ein 21-jähriger Bielefelder sowie zwei Männer im Alter von 57 und 58 Jahren wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 21-Jährige mit seinem VW Golf die Kreuzung aus der Straße Evenhausen kommend queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts auf der Straße An der Windwehe fahrenden Volvo V60. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die tief stehende Sonne könnte bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

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