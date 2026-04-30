Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet mit einem Foto um Mithilfe bei der Fahndung nach einer bislang unbekannten Frau. Gegen die Tatverdächtige wird wegen Taschendiebstahls und Computerbetrugs ermittelt. Am 28.02.2025 entwendete die Frau in Augustdorf die Brieftasche einer 92-jährigen Seniorin. Im Anschluss hob sie mit der entwendeten Bankkarte an einem Geldautomaten der Sparkasse unberechtigt eine größere Geldsumme vom Konto der Geschädigten ab. Die Tatverdächtige ist etwa 1,70 m groß, schlank, hat braune Haare und trägt eine Brille. Zur Tatzeit war sie mit einem hellgrauen Oberteil, einem graublauen, Weste, einer blaugrauen Jeans sowie weißen Turnschuhen mit farbigen Applikationen bekleidet. Das Lichtbild und weitere Informationen zur Öffentlichkeitsfahndung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/202301

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frau nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

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