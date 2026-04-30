Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frontalzusammenstoß nach Abkommen von der Fahrbahn.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.04.2026) kam es auf der Hamelner Straße (B66) in Lemgo zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 41-jähriger Mann aus Detmold wurde schwer verletzt, eine 66-jährige Frau aus Dörentrup erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-Jährige mit seinem Wagen in Richtung Lemgo unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und über den Grünstreifen fuhr. Anschließend geriet er mit seinem Renault Kangoo zurück auf die Straße und in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot der 66-Jährigen zusammen. Sein Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Geh- und Radweg auf dem Dach liegen.

Das Fahrzeug des Detmolders wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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