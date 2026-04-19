Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Uslar (ots)

K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Sonnabend, 18.04.2026, 23.50 Uhr

K 449 (st) - Pkw kollidiert mit Baum

Eine 18 - Jährige Fahrzeugführerin aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit ihrem Pkw die K 449 von Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. Aus bislang unbekannter Ursache kommt sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Durch den Aufprall wird die Fahrzeugführerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

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