POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - Uslar, Lavesstraße 10, Sonntag, 12.04.2026, 10.00 Uhr - Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr USLAR (st) Diebstahl Bislang unbekannte Täter entwenden zwei in einem Gemeinschaftskeller abgestellte Fahrräder eines 31 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Rennrad der Marke Rose mit braunen Reifen sowie einem E-Bike der Marke Cube in blau. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf ...

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