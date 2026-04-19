POL-NOM: Wildunfall
Uslar (ots)
K 431 zwischen Gierswalde und Bollensen, Freitag, 17.04.2026, 20.40 Uhr
GIERSWALDE (st) - Feldhase quert Straße
Eine 23-Jährige Fahrzeugführerin aus Göttingen befuhr mit ihrem Pkw die K 431 aus Gierswalde kommend in Richtung Bollensen als plötzlich ein Feldhase die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindert werden. Das Tier wurde durch den Aufprall verletzt und verendete vor Ort. Am Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
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