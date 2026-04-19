Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Zigarrenmacherstraße 22, Freitag, 17.04.2026, 11.30 Uhr - 13.20 Uhr

USLAR (st) Verkehrsunfallflucht

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw, einen schwarzen Mercedes-Benz, eines 26 - Jährigen Geschädigten aus Herleshausen. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw wurde im Bereich der Beifahrertür sowie der hinteren rechten Tür beschädigt. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise Unfallhergang oder zum -verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

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