Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrräder entwendet

Uslar (ots)

Uslar, Lavesstraße 10, Sonntag, 12.04.2026, 10.00 Uhr - Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr

USLAR (st) Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwenden zwei in einem Gemeinschaftskeller abgestellte Fahrräder eines 31 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Rennrad der Marke Rose mit braunen Reifen sowie einem E-Bike der Marke Cube in blau. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang bzw. zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

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