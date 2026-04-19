POL-NOM: Linienbus streift Pkw
Uslar (ots)
Bodenfelde, Amelither Straße 7, Freitag, 17.04.2026, 16.35 Uhr
BODENFELDE (st) Verkehrsunfall
Ein 66 - Jähriger Fahrzeugführer eines Linienbusses befährt die Amelither Straße in Richtung Polier. Beim Vorbeifahren streift er einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW einer 25-Jährigen aus Bodenfelde. Durch die Kollision entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
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