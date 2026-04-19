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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Linienbus streift Pkw

Uslar (ots)

Bodenfelde, Amelither Straße 7, Freitag, 17.04.2026, 16.35 Uhr

BODENFELDE (st) Verkehrsunfall

Ein 66 - Jähriger Fahrzeugführer eines Linienbusses befährt die Amelither Straße in Richtung Polier. Beim Vorbeifahren streift er einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW einer 25-Jährigen aus Bodenfelde. Durch die Kollision entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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