POL-NOM: Linienbus streift Pkw

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wieterstraße, Samstag, 18.4.2026, 17.20 Uhr NORTHEIM (hei) - Am Samstagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz in der Wieterstraße beschädigt. Der Verursacher hatte beim Ausparken rückwärts den dort geparkten Pkw touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet und gemeldet. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte ...

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