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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Balance-Fitnessstudios in der Straße "Am Funkturm" eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein parkender blau-grüner Opel Agila im Bereich des vorderen linken Stoßfängers beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend widerrechtlich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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