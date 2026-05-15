Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierte Mann beschädigt Straßenbahn und leistet Widerstand - Zeugen -und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 25.04.2026 gegen 21:10 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Mann gemeinsam mit seinem 9-jährigen Sohn am Bahnhof Edingen-Neckarhausen auf. Dabei stand der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss. Als die Straßenbahnlinie 5 am Bahnhof einfuhr, echauffierte sich der Mann über einen in der Straßenbahn befindlichen Fahrgast, woraufhin er mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Scheibe der Straßenbahn einschlug. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Sohn zu Fuß in Richtung Edingen. Ein Zeuge, der den Mann verfolgte, konnte die eingesetzten Beamten an den 42-Jährigen in der Goethestraße heranführen. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt und Beleidigungen in Richtung der Beamten äußerte, wurde er unter Anwendung von Zwang festgenommen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten zwei Klappmesser aufgefunden und beschlagnahmt werden. Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der 42-Jährige zum Polizeirevier gebracht. Der neunjährige Sohn wurde seiner Mutter überstellt. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sowie Personen, die möglicherweise geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 / 9305-0 zu melden.

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