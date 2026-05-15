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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der L 597 bei Mannheim-Seckenheim.

Ein 45-jähriger Mann wollte gegen 15.50 Uhr mit seinem BMW von der Seckenheimer Hauptstraße kommend auf die L 597 in Richtung Friedrichsfeld auffahren. Hierbei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 37-Jährigen zusammen, der auf der L 597 in Richtung Neckarhausen unterwegs war.

Der Fahrer des BMW sowie die 28-jährige Beifahrerin im Mercedes erlitten Verletzungen und mussten zur Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Sowohl der BMW als auch der Mercedes waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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