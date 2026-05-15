Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld wurden zwei Personen verletzt.

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer nahm einer 21-jährigen BMW-Fahrerin gegen Mitternacht an der Kreuzung Fred-Joachim-Schoeps-Straße die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die 21-jährige Fahrerin des BMW und deren Mitfahrer leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

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