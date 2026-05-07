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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Anderten wieder aufgetaucht - Polizei bedankt sich für Unterstützung bei der Suche nach ihm

Hannover (ots)

Ein seit Mittwoch, 06.05.2026, vermisster Mann aus Hannover-Anderten ist wieder da. Der Mann konnte am Donnerstag, 07.05.2026, im Stadtgebiet angetroffen werden. Er ist wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann unterstützt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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