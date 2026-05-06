Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen-Süd: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen zur Ampelschaltung

Hannover (ots)

Eine Autofahrerin und ein Kind sind am Mittwochmorgen, 06.05.2026, bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Isernhagen-Süd leicht verletzt worden. Zwei Fahrzeuge stießen auf der Burgwedeler Straße in Höhe der Straße Varrelheide zusammen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere um Hinweise zur Schaltung einer Bedarfsampel im Nahbereich der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 52-jährige Hannoveranerin gegen 07:35 Uhr mit einem VW Polo die Burgwedeler Straße aus Richtung Autobahn 2 kommend. Zur selben Zeit kam ihr eine 43-jährige Hannoveranerin mit einem Mercedes-Benz Van auf der Burgwedeler Straße entgegen und bog nach links in die Straße Varrelheide ab. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge.

Die 52-jährige Fahrerin des VW wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kind, das im Mercedes-Benz Van mitfuhr, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus Richtung Autobahn 2 kommend regelt kurz vor der Einmündung Varrelheide eine Bedarfsampel auf der Burgwedeler Straße den Fußgängerverkehr. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt derzeit, ob und wie diese Ampel zum Unfallzeitpunkt geschaltet war und ob dies für den Unfallhergang von Bedeutung ist.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Schaltung der Bedarfsampel auf der Burgwedeler Straße geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, trim

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