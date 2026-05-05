Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt 16-Jährige in Waldstück an der Autobahn 7 nahe Wülferode - Polizei ermittelt wegen versuchten Sexualdelikts - Wer kann Hinweise zum verletzten Täter geben?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht nach einem unbekannten Täter zu einem versuchten sexuellen Übergriff. Der Mann soll am Sonntag, 03.05.2026, in einem Waldstück unweit der Rastanlage Wülferode-West an der Autobahn eine Jugendliche körperlich angegangen haben. Die 16-Jährige leistete massive Gegenwehr und konnte flüchten. Der Täter verschwand spurlos, trug aber möglicherweise sichtbare Spuren davon. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover befuhr die 16-Jährige am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr mit ihrem Fahrrad einen Weg in einem Waldstück an der Autobahn 7, das sich nördlich der Autobahn-Rastanlage Wülferode-West befindet. Die Jugendliche bemerkte zunächst eine männliche Person auf einem Fahrrad, die sich ihr näherte, setzte ihre Fahrt jedoch ganz normal fort.

Plötzlich wurde sie von diesem Mann überfallen und zu Boden gebracht. Der Täter würgte das Mädchen über einen längeren Zeitraum, das sich aber trotzdem massiv wehren konnte. Nachdem es dem Angreifer einen kräftigen Biss in einen der beiden Unterarme versetzt hatte, ließ der Mann von ihm ab. Die 16-Jährige konnte schließlich die Flucht ergreifen und sich ein gutes Stück vom Tatort entfernt Zeugen anvertrauen, die die Polizei verständigten. Der Täter konnte in der Zwischenzeit in unbekannte Richtung verschwinden.

Der Täter wird als circa 30 bis 45 Jahre alt sowie 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte eine sehr schlanke Statur, auffällig waren hierbei vor allem dünne Arme und ein schmales Gesicht. Der Mann trug zum Zeitpunkt der Tat einen Bart um den Mund und hatte dunkles, leicht graumeliertes und welliges Haar bis zu den Ohren. Am Tattag trug er ein dunkles T-Shirt, eventuell eine kurze Hose und war auf einem schwarzen Fahrrad mit nach unten gebogenem Lenker unterwegs. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Das Mädchen erinnerte sich zudem, dass der Täter laute Musik gehört hatte - vermutlich aus einer mitgeführten Musikbox.

Aufgrund des starken Bisses in einen Unterarm zur Abwehr des Mannes dürfte dieser entsprechende Spuren davongetragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

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