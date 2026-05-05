Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 83-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Hannover (ots)

Drei Tage nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Pkw in Hannover-Stöcken ist ein Radfahrer im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 83-Jährige war am 01.05.2026 auf der Beneckeallee / Eggewiese mit einem Pkw kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6267574

/trim, ram

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