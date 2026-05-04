Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 83-jähriger Radfahrer bei Kollision in Hannover-Stöcken lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 61-Jährigen am Freitagnachmittag, 01.05.2026, im Stadtteil Hannover-Vinnhorst hat ein 83-jähriger Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei Hannover sucht dringend nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14:20 Uhr im Einmündungsbereich Beneckeallee / Eggewiese. Ein 61-jähriger Mann aus der Wedemark befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Up die Beneckeallee aus Richtung Industrieweg kommend in Fahrtrichtung Schulenburger Landstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 83-jähriger Hannoveraner, die Fahrbahn der Beneckeallee mit seinem Damenrad zu überqueren. Die genaue Route des Radfahrers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen: Er könnte entweder den linken Radweg der Beneckeallee genutzt haben oder aus der untergeordneten Straße "Eggewiese" gekommen sein.

Beim Passieren der Einmündung erfasste der VW Up den Radfahrer mit der vorderen linken Fahrzeugseite. Der 83-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und in die Windschutzscheibe geschleudert, wobei sein Kopf gegen die Dachkante des Wagens prallte. Im weiteren Verlauf wurde der Senior auf die Fahrbahn geschleudert. Sein Fahrrad stürzte gegen die Tür eines am Rand geparkten Mercedes.

Der Senior blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen am rechten Fahrbahnrand liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort transportierten ihn ein Rettungswagen und ein Notarzt in ein Krankenhaus. Die Beneckeallee blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 18:00 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 4.000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder insbesondere zur Fahrtrichtung des Radfahrers vor dem Zusammenstoß geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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