Polizeidirektion Hannover

POL-H: Maschsee/Südstadt: 16-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 29.04.2026, einen 16-Jährigen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee ausgeraubt. Einer der Täter bedrohte den Jugendlichen mit einem Messer, während zwei weitere ihn festhielten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer ging der 16-jährige Hannoveraner gegen 13:00 Uhr aus Richtung "An der Engesohde" am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Richtung Altenbekener Damm. In Höhe der dortigen Schule kamen ihm drei unbekannte Männer entgegen. Als sie auf Höhe des Jugendlichen waren, hielten ihn zwei der Täter von hinten an den Armen fest.

Der dritte Täter hielt dem 16-Jährigen ein Messer vor und forderte Bargeld. Nachdem der Jugendliche ihm Bargeld übergeben hatte, flüchteten die drei Täter in Richtung Altenbekener Damm. Der 16-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Kurz nach der Tat meldete ein anderer Passant die Tat. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein, welche jedoch erfolglos blieb.

Der Täter mit dem Messer trug schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap. Einer der beiden Komplizen hatte schwarze Haare mit Seitenscheitel und war dunkel gekleidet. Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ms, nash

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