Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Unbekannter überfällt Kiosk in der Raabestraße - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am späten Montagabend, 27.04.2026, hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk im hannoverschen Stadtteil List überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete der Mann Bargeld sowie ein Mobiltelefon und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betrat der Maskierte gegen 22:15 Uhr den Kiosk in der Raabestraße. Er begab sich unmittelbar vor den Verkaufstresen, wo sich der 54-jährige Angestellte aufhielt. Dort bedrohte der Unbekannte den Mann mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen sowie des privaten Mobiltelefons des Mitarbeiters.

Bevor der Räuber mit der Beute die Flucht antrat, griff er den 54-Jährigen mit Reizgas an. Da der Angestellte schnell reagierte und sich rechtzeitig wegdrehte, wurde er nur teilweise getroffen und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich durch mehrere Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der gesuchte Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige, athletische Statur sowie eine helle Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover sowie blaue Einmalhandschuhe. Maskiert war der Mann mit einer Maske, bei der es sich vermutlich um eine Skimaske handelte. Er sprach Deutsch und war mit einer Schusswaffe sowie mutmaßlichem Pfefferspray bewaffnet.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ms

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